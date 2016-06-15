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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 15:19 BJT

台湾债市：10年券105/4殖利率收高，货市短率续扬引发获利了结卖压

* 货市短率走扬，殖利率曲线承压
    * 殖利率无法顺利攻克低位，多头先获利出场
    * 短期105/4主要交易区间预估在0.76-0.79%

    路透台北6月15日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率收高。交易员认为，货币市场短率走
扬使殖利率曲线承压，且105/4无法守稳0.76%历史低位，引发获利了结卖压出笼，成交量明显扩大。
    
    交易员表示，货币市场因巨额税款缴库等诸多不利因素齐聚，使得拆款利率连续走升，在利差缩小压力下
，迫使银行端不得不出脱公债部位降低风险。此外，105/4殖利率已来到历史低位附近却无法继续攻克，也触
发多头先行获利了结。
    
    〞今天量不小，可能持券前三大的业者有点调节。〞一位公股银行交易主管表示。
    
    也有交易员表示，台湾央行目前仍处于降息循环(先前已连三季降息)，市场资金理应宽松；但货币市场近
期却因季节性缴税因素而吃紧，在宽松货币政策下，显得有些不可思议，这也令市场谨慎心起。
    
    不过一证券商交易主管称，今早105/4殖利率弹升至0.78%以上，感觉上方仍有买盘承接，且10年冷券殖利
率也并未继续弹升，显示获利了结卖压并不是太大。
    
    也有一大型证券商交易员说，昨晚美债殖利率留了下影线，比较不利台债表现。
    
    但另一证券商交易主管指出，包括美联储利率决议、英国退出欧盟以及台湾央行理监事会议等变数都还未
厘清，台债殖利率会如何反映仍属未知，目前不需要太快下定论。
    
    台湾银行间拆款利率周三微幅上移。资调人员指出，今天市场资金依旧相当紧俏，虽然〞感觉上〞比较好
调到钱，但利率居高不下且呈逆势微升走势，特别是票券公司的拆款，一周拆款利率大都往上拉至0.34%。 
    
    交易员预估，明日105/4殖利率的区间暂看在0.76-0.79%。         
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      +0.80     0.5400%  0.5390-0.5494%      26.0
 10   105/4                      +1.29     0.7811%  0.7689-0.7870%     234.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7811%
   5     105/8                       0.5400%
   3     105/1                       0.4100%
   2     105/3                      没有成交
 (完)          

 (记者 董永年/高洁如; 审校 林高丽)

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