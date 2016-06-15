全球金市：金价持稳，市场静候美联储货币政策声明

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0654 GMT，现货金 报每盎司1,285.06美元，与前一交易日接近持平。周二曾触及5月6日以来最高1,289.80美元。
美国期金 亦持平于1,288.40美元。
“我们应该能看到股市(周三)稍晚略有反弹，因为美联储的措辞料非常温和，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“这将会使金价略有回落，但我们仍认为在本周剩余时段以及下周英国公投之前，金价仍有上升空间。”
以英镑计价的金价周二触及近三年高位，因英镑跌至八周最低。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二持金量升至2013年10月以来最高。
其他贵金属方面，现货银 几乎持平于每盎司17.38美元，周二曾触及5月11日以来最高17.49美元。
现货钯金 周三稍早跌至每盎司529.97美元，创下约两周以来最低，最新涨1.2%至539.30。现货铂金 涨0.7%至每盎司980.16美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 杜明霞/高琦)
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选