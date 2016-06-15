全球金市：金价持稳，市场静候美联储货币政策声明

0654 GMT，现货金 报每盎司1,285.06美元，与前一交易日接近持平。周二曾触及5月6日以来最高1,289.80美元。

美国期金 亦持平于1,288.40美元。

“我们应该能看到股市(周三)稍晚略有反弹，因为美联储的措辞料非常温和，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“这将会使金价略有回落，但我们仍认为在本周剩余时段以及下周英国公投之前，金价仍有上升空间。”

以英镑计价的金价周二触及近三年高位，因英镑跌至八周最低。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二持金量升至2013年10月以来最高。

其他贵金属方面，现货银 几乎持平于每盎司17.38美元，周二曾触及5月11日以来最高17.49美元。

现货钯金 周三稍早跌至每盎司529.97美元，创下约两周以来最低，最新涨1.2%至539.30。现货铂金 涨0.7%至每盎司980.16美元。(完)

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