表格：外资在韩国股市卖超750亿韩元，已连续四日卖超

路透首尔6月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超750亿韩元。外资连续四日净卖超，总计卖超3,555亿韩元 (3.0301亿美元)韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6月15日 -75.0 -144.2 166.9 ^6月14日 -105.3 -180.6 226.9 6月13日 -146.9 -73.8 173.7 6月10日 -28.3 89.5 -114.1 6月 9日 414.0 -195.8 -228.1 6月 8日 309.5 -38.4 -314.5 6月 7日 261.5 147.9 -435.8 6月 3日 -127.3 343.6 -114.1 6月 2日 386.8 -197.7 -61.8 6月 1日 242.9 -189.5 -88.5 5月31日 -131.2 210.4 -160.7 5月30日 121.7 -124.6 -35.0 5月27日 149.4 -10.7 -176.0 5月26日 6.8 64.4 -95.5 5月25日 124.9 207.6 -336.3 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,131.8 -438.9 -789.4 ---------------------------------------------------- 今年以来 4,027.0 -1,858.6 -2,995.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。 (完)