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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超750亿韩元，已连续四日卖超

路透首尔6月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资
在韩国股市卖超750亿韩元。外资连续四日净卖超，总计卖超3,555亿韩元
(3.0301亿美元)韩股。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     6月15日       -75.0         -144.2          166.9
    ^6月14日      -105.3         -180.6          226.9
     6月13日      -146.9          -73.8          173.7
     6月10日       -28.3           89.5         -114.1
     6月 9日       414.0         -195.8         -228.1
     6月 8日       309.5          -38.4         -314.5
     6月 7日       261.5          147.9         -435.8
     6月 3日      -127.3          343.6         -114.1
     6月 2日       386.8         -197.7          -61.8
     6月 1日       242.9         -189.5          -88.5
     5月31日      -131.2          210.4         -160.7
     5月30日       121.7         -124.6          -35.0
     5月27日       149.4          -10.7         -176.0
     5月26日         6.8           64.4          -95.5
     5月25日       124.9          207.6         -336.3
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,131.8         -438.9         -789.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来     4,027.0       -1,858.6       -2,995.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。
    (完)

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