金属期市：伦敦期铜上扬逾1%，美联储决议出炉之前美元走软

但分析师称，英国6月23日的退欧公投事件可能会左右未来的市场情绪。

“市场将关注美联储的点阵图及其主席叶伦对于下一次升息时点的说法。但是如果英国民众真的投票退出欧盟，上述事情都将变得无关紧要，市场的负面情绪料一直延续至7月份，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。

0713GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.3%至每吨4,578美元。铜价在过去四个交易日中有三日下跌，6月9日曾触及四个月最低4,483.50美元。

上海期货交易所主力期铜合约 收平，报每吨35,320元人民币。

LME三个月期镍 涨0.8%至每吨8,965美元。上海期镍 收高1.3%至每吨71,240元人民币。(完)

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