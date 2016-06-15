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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 15:47 BJT

日本债市：公债收益率降至纪录低点，英国退欧不确定性打压风险偏好

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.285%     -0.5   -0.280%
    五年期公债        -0.290%     -1.0   -0.280%
    10年期公债       -0.195%     -2.5   -0.170%
    20年期公债        0.140%     -2.0    0.160%
    30年期公债        0.210%     -2.0    0.230%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.72    +0.26    152.46
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王洋/汪红英；审校 高琦/蔡美珍)

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