台湾货币市场：6月16日及本提存期资金预期变化一览表

韩国政经：财长称讨论李在镕可能被逮捕的经济影响还不是时候
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期1,887.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --台湾央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --法商东方汇理银行发行5年期债券，金额0.54亿美元。 --第二批信用卡缴税银行税款截缴台银。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)8,573.3亿台币： 6/17 2,876亿台币 6/20 2,967.5亿台币 6/21 4,130.3亿台币 6/22 1,963亿台币 6/23 2,315亿台币 6/24 1,554亿台币 6/27 2,341亿台币 6/28 2,338亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台 币 7/1 1,488亿台币 --国库券到期550亿台币。 6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/17：美商花旗集团30年期美元计价债券，金额为2.2亿美元 --6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。 --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
特首选战一触即发，已获国务院批准辞职的两位司长之中，原政务司司长林郑月娥率先公布将会参选，原财政司司长曾俊华据闻亦打算在周四正式表态。加上退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，特首宝座的角逐者至少有四位，跑马仔的热闹和激烈气氛前所未见。
行政长官梁振英今天发表任内最后一份施政报告，社福政策成为焦点。梁振英承诺，余下任期会推动标准工时立法，处理强积金对冲和全民退休保障问题，落实2012年竞选特首时的政纲，今天的施政报告，梁振英必须「交功课」，证明现届政府无意「走数」。部分商界人士以「梁振英只余半年任期」为藉口，反对推动取消强积金对冲，只是企图拖延时间，延续对打工仔极不公平的做法。现届政府是时候以行动说明，自己并非「跛脚鸭」，「继续有为」不能止于夸夸其谈。