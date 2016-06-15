《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.27%和3.91%

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：40亿元
* 招标时间：6月16日14:30-15:30
* 受访人数：9位(银行和券商)
* 预测区间：3.23%-3.28%；3.88%-3.95%
* 预测均值: 3.27%；3.91%
路透上海6月15日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，现券继上日收益率小幅走跌后，今日走势较为震荡，虽然金融数据公布在即，不过预期走低或已经有所反应，短期仍看不到更大续跌动力，预计明日两期国开债需求或较为平稳，预测均值落在3.27%和3.91%。
“国开差不多二级附近，需求应该还可以。”上海一银行交易员称，可以参考下午的农发结果，倍数虽然没有昨天的新债高，但是利率都低于二级，需求还不算太差。
农发行下午招标的五年、10年、15年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.1284%、3.4240%，3.8338%和3.9310%，对应投标倍数3.60倍、4.93倍、4.40倍和2.92倍。
财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.95%，接近此前2.96%的预测均值；边际中标利率为2.97%，投标倍数3.53倍。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.2980%和3.9338%。二级市场上，此次增发标的券160210最新报价 为3.2945%/3.29%；160205最新报价 为4.05%/3.90%。
明日招标两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第10期和第五期增发债
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发行上限 10年：120亿元；20年：40亿元
期限/计息方式 10/20年固息
招标时间 6月16日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 6/20
起息日 10年：4月5日；20年：1月25日
分销期 6/17-6/20
上市日 6/22
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
-----------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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