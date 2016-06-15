更正-欧元债市：爱尔兰较德国公债利差创一年最阔，担心受英国退欧牵连

(更正：第四段译文有误，应为“英国是爱尔兰最大及距离最近的贸易伙伴”，非“爱尔兰是英国最大及距离最近的贸易伙伴”)

路透伦敦6月15日 - 爱尔兰较德国公债利差周三扩大至近一年最阔水准，因投资者担心，英国可能的退欧料对爱尔兰经济造成冲击。

Tradeweb数据显示，稍早前爱尔兰 和德国10年期公债收益率 之差扩大至88个基点，为2015年7月以来最阔。

英国将于6月23日举行“退欧”公投。近期民调显示，退欧阵营领先，庄家削减了对退欧的赔率，而且该国最热销的报纸也在鼓励读者投票退欧。

英国是爱尔兰最大及距离最近的贸易伙伴，若英国公投选择退欧，对仍在复苏阶段的爱尔兰经济，可能产生深远影响。

“过去几天爱尔兰表现明显落后，爱尔兰与英国的密切贸易关系，遭到市场惩罚，”安智银行(ING)利率策略师Martin van Vliet称。

除了经济影响，英国如果脱欧，北爱尔兰的和平、能源供应稳定、及大批在英国工作的爱尔兰公民之迁徙自由，可能也都出现疑问。

爱尔兰公债与德国公债之间的利差，光是本周已扩大23个基点。除垃圾等级的葡萄牙及希腊公债外，这个扩大幅度超过其他欧元国家公债。

德国周三将标售10年期公债，料将获得强烈买需。

多家评等机构已警告，英国退欧可能使一些欧元区经济体评等调降，其中包括爱尔兰。

Davy Stockbrokers的研究显示，在过去，英国经济产出减少1%，导致爱尔兰经济产出减少0.3%。(完)

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