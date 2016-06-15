重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.27%和3.91%

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：40亿元
* 招标时间：6月16日14:30-15:30
* 受访人数：9位(银行和券商)
* 预测区间：3.23%-3.28%；3.88%-3.95%
* 预测均值: 3.27%；3.91%
路透上海6月15日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，现券继上日收益率小幅走跌后，今日走势较为震荡，虽然金融数据公布在即，不过预期走低或已经有所反应，短期仍看不到更大续跌动力，预计明日两期国开债需求或较为平稳，预测均值落在3.27%和3.91%。
“国开差不多二级附近，需求应该还可以。”上海一银行交易员称，可以参考下午的农发结果，倍数虽然没有昨天的新债高，但是利率都低于二级，需求还不算太差。
农发行下午招标的五年、10年、15年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.1284%、3.4240%，3.8338%和3.9310%，对应投标倍数3.60倍、4.93倍、4.40倍和2.92倍。
财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.95%，接近此前2.96%的预测均值；边际中标利率为2.97%，投标倍数3.53倍。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.2980%和3.9338%。二级市场上，此次增发标的券160210最新报价 为3.2945%/3.29%；160205最新报价 为4.05%/3.90%。
明日招标两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第10期和第五期增发债
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发行上限 10年：120亿元；20年：40亿元
期限/计息方式 10/20年固息
招标时间 6月16日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 6/20
起息日 10年：4月5日；20年：1月25日
分销期 6/17-6/20
上市日 6/22
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
-----------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。