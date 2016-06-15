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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 16:13 BJT

《全球汇市》股市回升打击日圆避险魅力，市场静候美联储利率决定

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1215  1.1206  +0.08  +3.27  1.0860
    美元/日圆            106.25  106.10  +0.14 -11.68  120.30
    欧元/日圆         119.17  118.89  +0.24  -8.66  130.47
    美元/瑞郎            0.9656  0.9631  +0.26  -3.61  1.0018
    英镑/美元            1.4171  1.4114  +0.40  -3.85  1.4738
    美元/加元            1.2855  1.2870  -0.12  -7.11  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6048  6.6052  -0.01  +0.56  6.5680
    澳元/美元            0.7374  0.7356  +0.24  +1.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.7021  0.6988  +0.47  +2.87  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0831  1.0794  +0.34  -0.51  1.0886
    欧元/英镑         0.7914  0.7941  -0.34  +7.43  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3222  9.3223  -0.00  +1.65  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3450  8.3603  -0.18  -5.60  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王洋/高琦/汪红英/陈宗琦/刘秀红/孙茉莉/张涛)

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