《全球汇市》股市回升打击日圆避险魅力，市场静候美联储利率决定

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1215 1.1206 +0.08 +3.27 1.0860 美元/日圆 106.25 106.10 +0.14 -11.68 120.30 欧元/日圆 119.17 118.89 +0.24 -8.66 130.47 美元/瑞郎 0.9656 0.9631 +0.26 -3.61 1.0018 英镑/美元 1.4171 1.4114 +0.40 -3.85 1.4738 美元/加元 1.2855 1.2870 -0.12 -7.11 1.3839 美元/离岸人民币 6.6048 6.6052 -0.01 +0.56 6.5680 澳元/美元 0.7374 0.7356 +0.24 +1.36 0.7275 新西兰元/美元 0.7021 0.6988 +0.47 +2.87 0.6825 欧元/瑞郎 1.0831 1.0794 +0.34 -0.51 1.0886 欧元/英镑 0.7914 0.7941 -0.34 +7.43 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3222 9.3223 -0.00 +1.65 9.1705 美元/挪威克朗 8.3450 8.3603 -0.18 -5.60 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王洋/高琦/汪红英/陈宗琦/刘秀红/孙茉莉/张涛)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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