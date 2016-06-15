亚洲橡胶：TOCOM期较小升，在日圆回落带动下脱离盘初所及四个月低点

“尾盘时日圆的下滑帮助带来一定买盘，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

“鉴于美日货币政策以及英国退欧公投的不确定性，TOCOM期胶料在一段时间内仍维持在147-153日圆的窄幅区间内。”

美联储料将在周三维持利率不变。日本央行周三启动为期两天的货币政策会议，多数委员仍倾向于暂停扩大刺激计划。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌105元人民币，收于每吨10,410元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤123.1美分，涨0.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/高琦)