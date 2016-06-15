香港证券：证监会谴责施罗德香港并罚款180万港元，因披露缺失

路透香港6月15日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，谴责施罗德投资管理（香港）有限公司并罚款180万港元，因该公司没有披露所有须具报的香港上市股份的权益。

证监会的调查发现，由2005年8月至2013年1月，施罗德香港没有向香港联交所及有关上市公司，披露由施罗德投资集团及其若干附属公司（施罗德实体）在客户投资组合中持有及管理的所有须具报的香港上市股份的权益，而在有关权益当中，它们没有或不能行使委托投票权。

施罗德香港负责为施罗德实体拟备关于披露所有须具报的香港上市股份的权益的通知，及将有关通知送交联交所及有关上市公司存档。施罗德投资集团则是一家在英格兰及威尔斯成立的公司。

证监会称，“虽然施罗德所得的法律意见认为，股份‘权益’具有广阔的定义且不限于投票权的行使，但施罗德没有妥善地遵照有关意见。”

证监会引述施罗德称，在2012年11月准备实施新的全球系统以监控及申报须披露的股份权益时，才发现有关披露缺失；该公司于2013年2月及3月将合共236份大股东通知送交联交所存档，以修正由2010年7月至2013年1月为施罗德实体送交存档的披露通知。（完）