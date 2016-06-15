全球贵金属：6月14日SPDR黄金持仓增0.27%，iShares白银持仓增0.70%

路透6月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一增加0.27% ；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.70%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 28,893,173.3 6月14日 28,816,772.8 6月13日 76,400.5 0.27% iShares 342,765,802.2 6月14日 340,389,182.2 6月13日 2,376,620.0 0.70% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (编译 刘秀红；审校 张涛)