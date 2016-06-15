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市场报道 | 2016年 6月 15日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：6月14日SPDR黄金持仓增0.27%，iShares白银持仓增0.70%

路透6月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一增加0.27%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.70%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      28,893,173.3   6月14日    28,816,772.8   6月13日    76,400.5   0.27%
    iShares  342,765,802.2   6月14日   340,389,182.2   6月13日 2,376,620.0   0.70%
    (完)
        
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 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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