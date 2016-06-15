路透伦敦6月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：涨势应会在1.4255/1.4350附近陷于挣扎。初步支撑在1.4083/05区间，这里包含了1月与4月的低点，下方是2月低点1.3837。请注意，我们在240分钟图上已有13波，TD支撑约在1.4045。

欧元/美元：近期在1.1312的55日均线切入位附近挣扎，趋势仍偏向下档。我们认为将重新测试1.1120/1.1058的关键支撑。这是200日移动均线、55周移动均线、12月高点、3月16日低点以及短线上行趋势所在。