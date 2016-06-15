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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 17:00 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多200亿五期固息债，期限1-10年

路透上海6月15日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(20日)招标增发至多200
亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿
色贷款项目投放。 
    
    上述五期债为该行今年第14-18期增发债，票面利率依次为2.60%、3.08%、3.26%、3.54
%和3.58%。具体发行条款如下：
 
 
                    2016年第14、15、16、17、18期增发债
   --------------------------------------------------------------
    招标规模上限    各期限均为40亿元
    期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
    招标时间        1/3/5年：6月20日下午14:00-15:00
                    7/10年：6月20日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          6月22日
    起息日          4月22日
    发行期          6/21-6/22
    上市日          6月24日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%    
    --------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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