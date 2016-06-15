CNH动态：MSCI拒纳A股人民币创逾四个月新低后反弹，有维稳迹象

路透香港6月15日 - 在今晨MSCI宣布暂不纳入中国A股决定后，离岸人民币兑美元早盘跌幅一度扩大至约100点，触及逾四个月来新低，后在美元卖盘涌现下有所反弹，交易人士表示，有疑似干预迹象。

MSCI周三早宣布，延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。稍后离岸人民币即期 迅速走低至6.6155，至今年2月初来的新低，后在部分美元卖盘涌出有所反弹。

人民币中间价周三大幅下调210个基点，报6.6001元，为2011年初以来新低。昨晚美元指数继续保持小幅升势。

“近期基本都是在岸价格引导离岸，今日CNH是跟随中间价机制被动贬值，但很快又反弹回6.61下方，市场恐慌性买盘不多，离岸有干预迹象，亦显出管理层并不愿看到人民币快速贬值出现。”香港一位外资行外汇交易员称。

截至16:15分，掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限方面，次日期限掉期点 小幅上涨，并随后在1.5-2.7的窄幅区间内震荡交投。中长期限方面，1年期掉期点< 在部分美元买盘带动下掉期点一度小幅上涨至1,376至一周高点。

本地时间16:38，离岸人民币即期 小幅反弹至6.6033，涨幅0.05%；人民币兑美元 即期盘初跌破6.6，创五年半新低后渐转升至6.5860元，两地价差较昨日有所扩大至173点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报6.7300元，较昨日收盘反弹0.31%。

美联储将在周三稍晚结束为期两日的政策会议。美联储主席叶伦预计将发表较为均衡的论调，维持未来几个月内升息的可能性，但同时可能强调英国退欧公投的风险。