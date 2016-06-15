台湾央行：至2015年底台对外净资产逾1兆美元，因寿险投资海外债券

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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路透台北6月15日 - 台湾央行周三公布，至2015年底台湾国际投资净资产部位达到1兆539.1亿美元，续创历史新高，较上年底增加1,173.0亿美元或增12.5%，名列全球第四大净债权国／地区。
根据台湾央行统计，至去年底对外资产总额为1兆6,347.1亿美元，较上年底增加652.5亿美元或增4.2%，主要是来自保险公司国外债券投资增加。
而在对外负债方面，央行统计，至去年底对外负债总额计达5,808.1亿美元，较上年底减少520.4亿美元或8.2%，主要是外资所持股票价格下跌，以及银行偿还国外联行往来资金所致。
台湾央行表示，因至去年底台湾对外资产仍高于负债，两者相抵后，国际投资的净资产部位达到1兆539.1亿美元，较上年底成长12.5%。
〞去年全球投资部位，台湾维持在第四名，前三大依序是日本、德国及中国大陆。〞央行经济研究处副处长林淑华说。
她并称，一般来说，经常帐顺差的国家／地区，通常都会累积很大的净债权，上述前三大即是例证。
林淑华说，国际货币基金(IMF)经常把国际投资部位(IIP)列为对外支付能力和金融稳定的参考指标之一，〞IIP高表示债信较好。〞
在国际主要信用评等公司方面，她表示，包括穆迪、标准普尔及惠誉等每年在进行国家／地区主权评等时亦将国际投资部位列为选定的指标，另外，国际投资人在评估资产时IIP亦是参考指标。
〞国际投资部位表〞是记载一国／地区的中央银行、银行部门、政府部门与民间部门对外持有的金融资产与负债的存量统计。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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