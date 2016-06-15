台湾汇市：台币量增微收贬，出口商抛汇及外资转汇入收敛跌幅

* 台币兑美元交投量增微幅收跌 * 出口商抛汇及外资转汇入收敛跌幅 * 明日台币交易区间暂看32.400-32.500 路透台北6月15日 - 台币兑美元 周三微收跌。汇银人士表示，由于MSCI明晟宣布暂不将中国A股 纳入全球新兴市场指数，拖累人民币表现疲软，加以盘初外资及军款等进口商进场买汇，带动台币一度趋弱跌 破32.500整数关口，不过随着出口商抛汇卖需涌现缓和贬势，且午后外资转为汇入及人民币转升，令终场台币 跌幅更显收敛。 他们指出，今日外资早盘及午盘操作不同调，暂看不出明确交易方向，凸显外资对稍晚公布的美国利率决 议及美联储主席叶伦谈话仍有疑虑，午后才会转而调节美元短多部位，至于出口商则在台币跌破32.500关卡时 抛汇态度积极，激励今日汇市交投转趋热络，并压抑台币回归既有区间盘整。 〞如果叶伦讲话没这么鸽派的话，美元就很难讲。〞一位外商银行交易员说。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于台北时间周四凌晨公布最新利率决议。市场普遍预估此次将维持利率 不变，但仍旧关注美联储主席叶伦会后记者会谈话内容，从中寻找后续美国升息步调的线索。 另位大型官股银行则指出，明天国际变数仍多，除了美国利率决议外，还有日本央行政策决议，因此推估 午后交易商只是因应英国退欧事件的美元短多部位调节，真正重头戏仍为下周登场的英国退欧公投，短线料台 币暂难跳脱32.400-32.500区间盘整格局。 美国指数提供商MSCI明晟称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。 交易员认为，MSCI推迟A 股纳入时程对人民币的影响已大致去化，致人民币兑美元即期 收盘已由跌转升，后续仍须关注英国 退欧事件的演变。 此外，全球市场聚焦英国将于6月23日举行的退欧公投，市场避险情绪高涨掀起波澜，包括德国10年期公 债收益率上日破天荒首次跌至负值，后续仍须密切留意英国退欧公投动态。 台湾股市周三收涨0.35%至8,606.37点。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超39.50亿台 币，连两个交易日 共买超68.19亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.429-32.520间波动，上日区间为32.388-32.428。交易员预估，明日台币区 间在32.400-32.500。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点持续徘徊在价平附近；目 前一个月美元/台币远汇 报32.380/32.400，上日收在32.405。 人民币兑美元即期周三收盘缩量小升，盘中一度下探6.6047元的五年半新低。中间价大跌逾200点亦创五 年半新低。交易员称，从中间价定价到开盘位置以及盘中疑似大行维稳表现看，央行似乎并不排斥人民币贬值 ，只是节奏和速度不能失控，短期汇价料仍在6.6附近展开争夺，续现明显跌势机率不大。 多数亚洲新兴货币周三下跌，因英国脱欧担忧打击风险偏好，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍后将 公布政策会议结果 ；其中韩元 今日收报1,173.3，近持平于周二收盘水准1,173.2。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.441 32.423 32.429-32.520 32.450 7.49 6.59 司 元太外汇经纪公 32.440 32.423 32.430-32.518 32.450 2.79 2.70 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.030/0.000 -0.030/-0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)