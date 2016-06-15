路透基点：台湾大园汽电共生筹组首次联贷案，金额22亿台币--TRLPC

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，台湾上市公司大园汽电共生股份有限公司正在筹办首次联贷案，为22亿台币(6,800万美元)的七年期贷款。
华南银行为独家牵头行、簿记行及额度分配行，此笔贷款包含三部分，A为19亿台币定期贷款，B为13亿台币定期贷款，C为3亿台币循环贷款。B部分可选择以日圆、台币及美元动用。A及B部分合计不得超过19亿台币。
A、B、及C部分的台币贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。B部分的日圆及美元贷款利率为三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过35个基点，借款方将支付超出部份。
贷款资金用于资本支出及营运资本用途。预定7月中进行签约。
大园汽电共生主要从事汽电共生厂之经营。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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