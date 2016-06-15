香港证券：证监会谴责道富环球并罚款400万港元，涉管理盈富基金缺失

路透香港6月15日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，谴责道富环球投资管理亚洲有限公司并罚款400万港元，因其在管理盈富基金 时未有符合监管规定。

证监会的调查发现，在2008年12月1日至2013年6月30日期间，该基金存放于State Street Bank and Trust Company（SSBT）活期存款帐户的现金结余赚取不到任何利息，因SSBT的港币存款利率是零。SSBT是该基金的受托人及道富环球的联属公司。道富环球并没有查看其他银行提供的利率。

不过根据证监会的调查结果，于有关期间，与该基金的现金结余有相同规模及期限的存款可获的港币商业利率高于零。

证监会认为，道富环球未有如《单位信托及互惠基金守则》所规定，确保该基金的港币现金结余按不低于相同规模及期限的存款当时可获得的商业利率，从其关连人士收取利息。

证监会同时发现，道富环球对于管理该基金现金结余的内部程序有所不足。由于道富环球将该基金的现金结余存放在SSBT时，没有遵循上述守则及信托契约的规定，因此未有管理及尽量减少该基金的投资者与道富环球／SSBT之间的利益冲突。

证监会亦发现，道富环球在该基金的六份中期报告及年报中作出错误陈述，指该基金的现金结余存放于一个不计息的往来帐户内，而事实上该笔现金是存放于SSBT一个计息帐户内，但所赚取到的利息是零。（完）

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