路透基点：云南水务在联贷市场寻求至多3亿美元贷款--TRLPC

星展银行担任此次贷款的牵头行兼簿记行，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，平均期限为2.855年。

贷款有两年宽限期，之后从第24个月开始每半年偿还一次，首次为7%，之后两次分别为15%和78%。

承贷2,500-2,900万美元的银行将获得牵头行头衔，综合收益280个基点，并有160个基点前端费用；承贷2,000-2,400万美元的银行将获得高级主办行头衔，综合收益278个基点，并有155个基点前端费用；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得主办行头衔，综合收益276个基点，并有150个基点前端费用。综合收益已包括提前参贷费。