路透基点：云南水务在联贷市场寻求至多3亿美元贷款--TRLPC

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的云南水务投资有限公司寻求1.5亿美元三年期贷款，并设有绿鞋机制，可选择提高至3亿美元。
星展银行担任此次贷款的牵头行兼簿记行，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，平均期限为2.855年。
贷款有两年宽限期，之后从第24个月开始每半年偿还一次，首次为7%，之后两次分别为15%和78%。
7月6日前承贷的银行有10个基点的提前参贷费。
承贷2,500-2,900万美元的银行将获得牵头行头衔，综合收益280个基点，并有160个基点前端费用；承贷2,000-2,400万美元的银行将获得高级主办行头衔，综合收益278个基点，并有155个基点前端费用；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得主办行头衔，综合收益276个基点，并有150个基点前端费用。综合收益已包括提前参贷费。
贷款将用于运营资本。承贷期限为7月13日。
云南水务投资是担保方，其子公司云南水务（香港）有限公司为借款方。(完)
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