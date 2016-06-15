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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 18:22 BJT

路透基点：云南水务在联贷市场寻求至多3亿美元贷款--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的云南水务投资有限公司寻求1.5亿美元三年期贷款，并设有绿鞋机制，可选择提高至3亿美元。

星展银行担任此次贷款的牵头行兼簿记行，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，平均期限为2.855年。

贷款有两年宽限期，之后从第24个月开始每半年偿还一次，首次为7%，之后两次分别为15%和78%。

7月6日前承贷的银行有10个基点的提前参贷费。

承贷2,500-2,900万美元的银行将获得牵头行头衔，综合收益280个基点，并有160个基点前端费用；承贷2,000-2,400万美元的银行将获得高级主办行头衔，综合收益278个基点，并有155个基点前端费用；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得主办行头衔，综合收益276个基点，并有150个基点前端费用。综合收益已包括提前参贷费。

贷款将用于运营资本。承贷期限为7月13日。

云南水务投资是担保方，其子公司云南水务（香港）有限公司为借款方。(完)

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