东南亚股市：大多走高，因中国股市未被纳入MSCI明晟新兴市场指数

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 354.24 1.39 +0.39 +6.44 332.82 新加坡 2774.25 5.92 +0.21 -3.76 2882.73 马来西亚 1627.96 1.85 +0.11 -3.81 1692.51 泰国 1434.89 6.79 +0.48 +11.40 1288.02 印尼 4814.82 -6.77 -0.14 +4.83 4593.01 菲律宾 7501.65 41.53 +0.56 +7.91 6952.08 越南 627.02 1.59 +0.25 +8.29 579.03 (完)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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