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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 18:35 BJT

东南亚股市：大多走高，因中国股市未被纳入MSCI明晟新兴市场指数

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   354.24     1.39   +0.39   +6.44   332.82
    新加坡                     2774.25     5.92   +0.21   -3.76  2882.73
    马来西亚                  1627.96     1.85   +0.11   -3.81  1692.51
    泰国                      1434.89     6.79   +0.48  +11.40  1288.02
    印尼                      4814.82    -6.77   -0.14   +4.83  4593.01
    菲律宾                     7501.65    41.53   +0.56   +7.91  6952.08
    越南                        627.02     1.59   +0.25   +8.29   579.03
    (完)

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