国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升至六日高位，因北亚需求稳定

路透新加坡6月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小升至六日高位每吨45.78美元，因北亚的需求稳定，但交易员表示放开规格石脑油的整体供给依旧充足。

亚洲最大石脑油进口商台塑石化买入7月下半月运抵麦寮的放开规格石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约5美元。

交易员表示，这一贴水要窄于其5月26日为7月上半月船货支付的6-7美元的贴水。

“按理说今天市场应该疲弱，因台塑将关闭一座裂解装置进行维护。但卖家今天的人气看似增强，”一位在新加坡的交易员说。

台塑购买的数量细节尚不清楚，但交易员表示数量较小，因该公司正在用价格更低的液化石油气(LPG)替代逾10%的石脑油原料。

交易员表示，日本的出光兴产以C&F价每吨较日本报价贴水约3美元，买入一艘船货。

汽油裂解价差连续第三日下跌，跌至一周低点每桶5.22美元，因近期汽油的过量生产继续令市场承压。

“各个地区汽油产量增加，使得汽油供需需要更长的时间才能达到平衡，一年中的这个时间的库存水平仍居高不下，”咨询公司FGE在6月14日的一份报告中称。

不过，报告指出需求预计会坚挺，因印尼赶在7月开斋节前进口以补充库存、以及北亚7月、8月将迎来驾车高峰季。

新加坡现货市场有一笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(完)

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