国际油市：亚洲燃料油现货贴水走宽，因卖压重现

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透新加坡6月15日 - 亚洲180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差周三继续回吐本周稍早录得的涨幅，因市场出现新的卖压。
380-cst燃料油价差本周初走强，从上周五贴水4.31美元升至周一贴水2.90美元，但之后一路回软。“看来涨势有所回软，”一驻新加坡的交易商表示。
“看来仍然有一些卖出压力，以降低过多的库存，”另一名新加坡交易商表示。
但交易商预计，燃料油市场将在7月反弹，预计届时会出现供应收紧的迹象。
据汤森路透石油研究和预估报告的估算，7月运抵东亚的西方船货预计连续第三个月保持清淡，在远低于12个月均值440万吨的水平。
行业消息人士称，周三在普氏窗口据报有三手总计10万吨现货380-cst燃料油成交，这是4月23日来最高成交量。
嘉能可向Coastal买入一艘2万吨燃料油船货。托克(Trafigura)和兴隆向摩科瑞各买进一艘4万吨船货。所有交易的价格均为每吨较新加坡报价贴水3.50美元。
新加坡现货市场据报有三笔交易达成。(完)
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