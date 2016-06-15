欧元债市：爱尔兰较德国公债利差创一年最阔，担心受英国退欧牵连

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
* 10年期爱尔兰公债较可比德债利差升至近一年最高
* 对6月23日英国退欧公投的忧虑促使投资者投入避险资产
路透伦敦6月15日 - 爱尔兰公债较德国公债利差周三扩大至近一年最阔水准，因投资者担心，英国可能的退欧料对爱尔兰经济造成冲击。
Tradeweb数据显示，在早盘交易中，10年期爱尔兰公债 和可比德债 收益率之差扩大至88个基点，为2015年7月以来最高水准。
英国将于6月23日举行“退欧”公投。近期一些民调显示，“退欧”阵营的支持率领先，博彩公司下降对退欧的赔率，而且该国最热销的报纸也呼吁读者投票退欧。
英国是爱尔兰最大及距离最近的贸易伙伴，若英国公投选择退欧，对仍在复苏阶段的爱尔兰经济，可能产生深远影响。
“过去几天爱尔兰公债表现明显落后，因爱尔兰与英国的贸易关系密切，市场担心爱尔兰(经济)会受到英国退欧影响，”安智银行(ING)利率策略师Martin van Vliet称。
除了经济影响，英国如果脱欧，北爱尔兰的和平、能源供应稳定、及大批在英国工作的爱尔兰公民之迁徙自由，可能也都出现疑问。
爱尔兰公债与德国公债利差单单在本周就走宽了23个基点。除垃圾等级的葡萄牙及希腊公债外，这个扩大幅度超过其他欧元区国家公债。
投资者对英国退欧的担忧加剧，令10年期德债收益率周二跌至负值。德国周三标售10年期公债，其收益率为纪录低位的0.01%。
多家评等机构已警告，英国退欧可能使一些欧元区经济体评等调降，其中包括爱尔兰。(完)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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