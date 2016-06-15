欧元债市：爱尔兰较德国公债利差创一年最阔，担心受英国退欧牵连

* 10年期爱尔兰公债较可比德债利差升至近一年最高

* 对6月23日英国退欧公投的忧虑促使投资者投入避险资产

路透伦敦6月15日 - 爱尔兰公债较德国公债利差周三扩大至近一年最阔水准，因投资者担心，英国可能的退欧料对爱尔兰经济造成冲击。

Tradeweb数据显示，在早盘交易中，10年期爱尔兰公债 和可比德债 收益率之差扩大至88个基点，为2015年7月以来最高水准。

英国将于6月23日举行“退欧”公投。近期一些民调显示，“退欧”阵营的支持率领先，博彩公司下降对退欧的赔率，而且该国最热销的报纸也呼吁读者投票退欧。

英国是爱尔兰最大及距离最近的贸易伙伴，若英国公投选择退欧，对仍在复苏阶段的爱尔兰经济，可能产生深远影响。

“过去几天爱尔兰公债表现明显落后，因爱尔兰与英国的贸易关系密切，市场担心爱尔兰(经济)会受到英国退欧影响，”安智银行(ING)利率策略师Martin van Vliet称。

除了经济影响，英国如果脱欧，北爱尔兰的和平、能源供应稳定、及大批在英国工作的爱尔兰公民之迁徙自由，可能也都出现疑问。

爱尔兰公债与德国公债利差单单在本周就走宽了23个基点。除垃圾等级的葡萄牙及希腊公债外，这个扩大幅度超过其他欧元区国家公债。

投资者对英国退欧的担忧加剧，令10年期德债收益率周二跌至负值。德国周三标售10年期公债，其收益率为纪录低位的0.01%。