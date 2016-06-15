纽约期市：原糖期货迫近2013年高位，等待巴西甘蔗压榨数据

路透纽约/伦敦6月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨，迫近逾两年半最高水准，霜冻损害报告和预计最大出产国巴西甘蔗压榨数据利多，对市场提供支撑。

阿拉比卡咖啡期货也上涨，因美元下跌，但仍然留守在持续了一周的交投区间内。

英镑计价的伦敦可可连续第五日上涨，触及六周高位，但因英镑兑美元 上涨，从日内高位回落。

在原糖市场，交易商等待巴西甘蔗行业协会Unica公布甘蔗压榨数据。他们表示，预计数据将显示，巴西中南部主要种植区在5月下半月的降雨导致当地4-5日的甘蔗压榨受到影响。

预计5月下半月甘蔗压榨量介乎333-339万吨，低于5月上半月的395万吨。

7月原糖期货 收涨0.42美分，或2.2%，报每磅19.76美分，接近6月9日触及的2013年10月来最高的19.92美分。

8月白糖期货 收涨8.9美元，或1.7%，报每吨535美元，此前触及合约高位536.20美元。

9月阿拉比卡咖啡 收涨3.05美分，或2.2%，报每磅1.401美元。9月罗布斯塔咖啡 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,646美元。

9月伦敦可可 盘中触及2,301英镑，为5月5日来最高，之后缩减涨幅，收高5英镑，或0.2%，报每吨2,297英镑。7月合约较9月合约溢价升至最高32英镑。

9月纽约可可 收升12美元，或0.4%，报每吨3,116美元。7月合约较9月合约溢价跳升至50美元，为合约高位。(完)

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