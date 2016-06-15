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市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第五日下跌，因美国收割压力

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，连续第五日下跌，交易员称，因美国扩大冬麦收割和全球库存充足，给市场带来压力。

CBOT-7月小麦合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.77-1/2美元。市场在盘初走坚，但未能突破在4.90美元附近的200日移动均线切入位的技术阻力。

本周美国大平原南部早期收割报告显示，硬红冬麦单产高企，容重高，但蛋白质含量相对低。

今日CBOT小麦期货预估成交量为153,770口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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