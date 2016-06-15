芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第五日下跌，因美国收割压力

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，连续第五日下跌，交易员称，因美国扩大冬麦收割和全球库存充足，给市场带来压力。
CBOT-7月小麦合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.77-1/2美元。市场在盘初走坚，但未能突破在4.90美元附近的200日移动均线切入位的技术阻力。
本周美国大平原南部早期收割报告显示，硬红冬麦单产高企，容重高，但蛋白质含量相对低。
今日CBOT小麦期货预估成交量为153,770口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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