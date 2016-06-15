芝加哥期市：CBOT小麦期货连续第五日下跌，因美国收割压力

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，连续第五日下跌，交易员称，因美国扩大冬麦收割和全球库存充足，给市场带来压力。

CBOT-7月小麦合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.77-1/2美元。市场在盘初走坚，但未能突破在4.90美元附近的200日移动均线切入位的技术阻力。