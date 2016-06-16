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市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 10:25 BJT

修正-****美国与加拿大经济指标预测--6月16日-6月23日****

(更正：6月23日应为“周四”，而非“周三”)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值         

    6月13日当周
        
    6月16日(四)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月        +0.3%       +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%       +1.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%       +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        +0.2%
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                    第一季   赤字1,250   赤字1,253
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月11日当周      27.0        26.4
                 四周均值(万人)                                   --        26.95
                 续请失业金人数(万人)            6月4日当周     212.0       209.5    
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              6月          0.0       负1.8
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        6月           59          58  
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 5月          --        +0.3%
    
    6月17日(五)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      5月        115.0       113.0
             建筑许可(较前月)                                     --        +4.9%
             房屋开工年率(万户)                                 115.0       117.2 
             房屋开工(较前月)                                     --        +6.6%
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月        +0.5%       +0.3%
                                  (较上年同期)                  +1.6%       +1.7%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.3%       +0.2%
                          (较上年同期)                          +2.1%       +2.2%
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                4月          --        -1.0%
    
    6月21日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    6月22日(三)
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      4月          --        -1.0%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                         --        -0.3%
    1300 美国房屋价格(较前月)                        4月          --        +0.7%
                     (较上年同期)                                 --        +6.1%
             房屋价格指数                                         --        233.1  
    1400 美国成屋销售年率(万户)                      5月          550         545
             成屋销售                                             --        +1.7%
    
    6月23日(四)
    1230 美国全国活动指数                            5月          --       正0.10
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     6月初值          --         50.7
    1400 美国领先指标(较前月)                        5月        +0.2%       +0.6%     
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      5月         55.5        61.9
             新屋销售(较前月)                                     --       +16.6%     
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙国玉；审校 龚芳)

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