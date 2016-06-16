修正-****美国与加拿大经济指标预测--6月16日-6月23日****

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
(更正：6月23日应为“周四”，而非“周三”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月16日(四) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第一季 赤字1,250 赤字1,253 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月11日当周 27.0 26.4 四周均值(万人) -- 26.95 续请失业金人数(万人) 6月4日当周 212.0 209.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负1.8 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 59 58 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3% 6月17日(五) 1230 美国建筑许可年率(万户) 5月 115.0 113.0 建筑许可(较前月) -- +4.9% 房屋开工年率(万户) 115.0 117.2 房屋开工(较前月) -- +6.6% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.7% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.2% 6月20日当周 6月20日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 -- -1.0% 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布 6月22日(三) 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 -- -1.0% 扣除汽车的零售销售(较前月) -- -0.3% 1300 美国房屋价格(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.1% 房屋价格指数 -- 233.1 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 550 545 成屋销售 -- +1.7% 6月23日(四) 1230 美国全国活动指数 5月 -- 正0.10 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 50.7 1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.2% +0.6% 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 55.5 61.9 新屋销售(较前月) -- +16.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 龚芳)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。