澳新经济指标预测--6月16日-6月23日****

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月15日(三) 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.3% 6月16日(四) 0130 澳洲新车销售 5月 -- +2.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1.50 增加1.08 全职就业人数(万人) -- 减少0.93 就业参与率 64.9% 64.8% 失业率 5.7% 5.7% 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月20日当周 6月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月21日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +0.2% 6月22日(三) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(四) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。