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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
    
    6月13日当周
    
    6月15日(三)
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                 5月           --        56.5
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季       +0.5%      +0.9%
                                (较上年同期)                   +2.6%      +2.3%
    
    6月16日(四)     
    0130 澳洲新车销售                              5月           --       +2.2%
    0130 澳洲就业人数(万人)                        5月       增加1.50  增加1.08
             全职就业人数(万人)                                  --    减少0.93
             就业参与率                                         64.9%     64.8%
             失业率                                              5.7%      5.7%
    
    6月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月21日(二)
    0130 澳洲房价指数                            第一季           --      +0.2% 
    
    6月22日(三) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月23日(四) 
    暂无重要经济数据公布。  (完)  
     
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 龚芳)

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