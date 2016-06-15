《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.39 +0.62 +0.80 3318070 京东 20.17 -0.73 -3.49 19721785 新浪 50.62 -0.38 -0.75 685092 搜狐 39.05 -0.04 -0.10 100215 网易 164.30 -0.16 -0.10 881927 百度 161.03 +0.19 +0.12 3766326 台湾 台湾积体电路 25.84 +0.27 +1.06 2185069 联电 1.93 +0.02 +1.05 111976 日月光 5.45 +0.02 +0.37 184344 矽品精密 7.83 +0.00 +0.00 522677 和信超媒体 2.55 +0.00 +0.13 2430 友达 2.79 +0.03 +1.09 63972 中华电信 34.94 +0.24 +0.69 63117 台湾国际航电 42.22 -0.31 -0.73 729063 香港 中国移动 55.29 -0.42 -0.75 152131 中国联通 10.34 -0.11 -1.05 58822 中国电信 43.44 -0.32 -0.73 7274 中芯国际 4.06 +0.02 +0.50 3532 电讯盈科 6.52 +0.02 +0.31 190 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。