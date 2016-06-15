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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.39    +0.62    +0.80   3318070
    京东                20.17    -0.73    -3.49  19721785
    新浪              50.62    -0.38    -0.75    685092
    搜狐              39.05    -0.04    -0.10    100215
    网易             164.30    -0.16    -0.10    881927
    百度             161.03    +0.19    +0.12   3766326
    
    台湾
    台湾积体电路       25.84    +0.27    +1.06   2185069
    联电                1.93    +0.02    +1.05    111976
    日月光              5.45    +0.02    +0.37    184344
    矽品精密           7.83    +0.00    +0.00    522677
    和信超媒体         2.55    +0.00    +0.13      2430
    友达                2.79    +0.03    +1.09     63972
    中华电信           34.94    +0.24    +0.69     63117
    台湾国际航电      42.22    -0.31    -0.73    729063
    
    香港
    中国移动           55.29    -0.42    -0.75    152131
    中国联通           10.34    -0.11    -1.05     58822
    中国电信           43.44    -0.32    -0.73      7274
    中芯国际            4.06    +0.02    +0.50      3532
    电讯盈科         6.52    +0.02    +0.31       190
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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