《美国重要政经日程》--6月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数；5月消费者物价指数(CPI)及实质所得

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布标售52周期国库存、两年期浮息债券，以及两年、五年和七年期债券、30年期通胀保值债券