《美国重要政经日程》--6月16日

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数；5月消费者物价指数(CPI)及实质所得
1230 - 商务部公布第一季经常帐收支
1230 - 农业部公布一周出口销售
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布标售52周期国库存、两年期浮息债券，以及两年、五年和七年期债券、30年期通胀保值债券
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选