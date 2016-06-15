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市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 06:36 BJT

《美国重要政经日程》--6月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数；5月消费者物价指数(CPI)及实质所得

1230 - 商务部公布第一季经常帐收支

1230 - 农业部公布一周出口销售

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布标售52周期国库存、两年期浮息债券，以及两年、五年和七年期债券、30年期通胀保值债券

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表　(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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