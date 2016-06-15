日韩经济指标预测--6月16日-6月23日****

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月15日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,939 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超978 6月16日(四) -- 日本央行利率决议 -- 负0.1% 负0.1% 日本央行基础货币目标(万亿日圆) -- 80.00 80.00 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布 6月20日当周 6月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- -3.1% (较前月) -- +0.2% 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -- -10.1% 进口(较上年同期) -- -23.3% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差8,235 6月20日(一) 2300 日本路透短观制造业信心指数 6月 -- 正2 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布。 6月22日(三) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(四) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 47.7(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。