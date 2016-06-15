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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 07:07 BJT

****日韩经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    6月13日当周
    
    6月15日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   买超8,939
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --     卖超978
    
    6月16日(四)     
     --  日本央行利率决议                          --       负0.1%     负0.1%
         日本央行基础货币目标(万亿日圆)            --        80.00      80.00 
    
    6月17日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    6月20日当周
    
    6月19日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)       5月         --       -3.1%
                                (较前月)                       --       +0.2%
    2350 日本出口(较上年同期)                      5月         --      -10.1%
             进口(较上年同期)                                  --      -23.3%
             贸易收支(亿日圆)                                  --   顺差8,235
    
    6月20日(一)
    2300 日本路透短观制造业信心指数                6月         --         正2
    
    6月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月22日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月23日(四)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         6月         --        47.7(完)

             
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