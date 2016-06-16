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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:43 BJT

金砖国家：6月15日股汇市收盘纵览

路透6月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月15日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.64%，报808.19点。

中国股市：沪综指低开高走收升1.6%，MSCI暂不纳入A股消息负面影响有限

中国汇市：人民币收盘转跌为升，风险事件集中大行维稳意图明显

香港股市：上涨，内地股市回升带来乐观情绪

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.55%，报48,914.740点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4650/65，上日收报3.4786/00。

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南非股市：收高，结束此前连续五天的跌势，部分因为投资者逢低吸纳，媒体及电子商业企业Naspers则领涨；指标Top-40指数 收盘上涨1.44%，报46,050.02点；大盘综合指数 收盘上涨1.23%，报52,026.71点。

南非汇市：兰特从昨日大跌中反弹，但交易商预计短期难有大涨行情

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印度股市：收高逾1%，创下近三周最大百分比涨幅，尽管全球股市弥漫谨慎情绪，但投资者认为近期跌势已消化。BSE指数 收盘上涨1.25%，报26,726.34点，为5月26日以来单日最大百分比涨幅；NSE指数 收盘上涨1.21%，报8,206.6点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.15/67.16，上日收报67.26/67.27。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.1%，报910.08点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.96%，报472.85点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.95%，报65.513；卢布兑欧元 升值0.34%，报73.9。(完) (编译 于春红; 审校 龚芳)

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