欧洲经济指标预测--6月16日-6月23日****

港报财经评论：美国重债又大使，黄金脱去金刚圈--信报1月18日
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月16日(四) 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.2% +1.3% (较上年同期) +3.9% +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.3% +1.5% (较上年同期) +3.8% +4.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国央行利率决定 6月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 6月17日(五) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余323 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余273 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 218 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差13.31 对全球贸易收支 -- 顺差53.65 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 薪资(较上年同期) -- +1.5% 6月20日当周 6月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.1% 6月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差25.04 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 -- 65.82 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余23.88 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 -- 正6.4 现况指数 -- 正53.1 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 17.5 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 -- 负7.0 6月23日(四) 0645 法国企业景气指数 6月 -- 104 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 48.4 服务业PMI -- 51.6 综合PMI -- 50.9 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.1 服务业PMI -- 55.2 综合PMI -- 54.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 -- 51.5 服务业PMI -- 53.3 综合PMI -- 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 4月 -- -3.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 4月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.6% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差36 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。