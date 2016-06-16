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市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 08:41 BJT

****欧洲经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    6月13日当周
    
    6月16日(四)
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间             第二季           --  负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                       5月         +0.2%      +1.3%
                     (较上年同期)                               +3.9%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.3%      +1.5%
                               (较上年同期)                     +3.8%      +4.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值         +0.3%       持平
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +0.2%       持平
                                 (较上年同期)                   +0.8%      +0.7%
    1100 英国央行利率决定                           6月         0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果        6月         0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    6月17日(五)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           4月           --     盈余323
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余273
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --         218
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               4月           --   顺差13.31
               对全球贸易收支                                     --   顺差53.65
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第一季          --      +1.3%
               薪资(较上年同期)                                    --      +1.5%
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            5月           --       +0.1%
                                (较上年同期)                      --       -3.1%
    
    6月21日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       5月           --   顺差25.04
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           5月           --       65.82
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --   盈余23.88
    0900 德国ZEW经济景气指数                        6月           --       正6.4
                    现况指数                                      --      正53.1
    
    6月22日(三)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                      6月           --        17.5
    1400 欧元区消费者信心指数                     6月初值         --       负7.0
    
    6月23日(四)
    0645 法国企业景气指数                           6月           --         104
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      6月初值         --        48.4
                   服务业PMI                                      --        51.6
                   综合PMI                                        --        50.9
    0730 德国Markit制造业PMI                      6月初值         --        52.1
                   服务业PMI                                      --        55.2
                   综合PMI                                        --        54.5
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    6月初值         --        51.5
                   服务业PMI                                      --        53.3
                   综合PMI                                        --        53.1
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          4月          --       -3.3%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          4月          --       -1.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -3.6%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           5月初值         --      顺差36
(完) 
    
      
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