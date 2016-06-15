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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 07:33 BJT

《汇市简讯》美联储利率决定宣布后，美元/离岸人民币跌破6.6

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* 美元/离岸人民币在纽约市场收报6.5950，盘中在6.5855-6.6087之间交投

* 因人民币中间价疲软和MSCI明晟未纳入中国A股，曾短暂涨至6.6155

* 从亚洲时段的汇价走势看，许多人认为中国央行有出手干预

* 美元/离岸人民币日内下跌0.2%，美元指数在美联储温和政策声明公布后下滑0.3%

* MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指

(完)

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