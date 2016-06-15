《汇市简讯》美联储利率决定宣布后，美元/离岸人民币跌破6.6

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元/离岸人民币在纽约市场收报6.5950，盘中在6.5855-6.6087之间交投
* 因人民币中间价疲软和MSCI明晟未纳入中国A股，曾短暂涨至6.6155
* 从亚洲时段的汇价走势看，许多人认为中国央行有出手干预
* 美元/离岸人民币日内下跌0.2%，美元指数在美联储温和政策声明公布后下滑0.3%
* MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指
(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。