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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月16日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，宣布失效一批与现行法律法规不一致、不利于办事创业、不适应经济社会发展需要的政策性文件等。

　

* 其他:

--深交所就“万科 复牌后走势不计入指数”传言进行澄清，称未曾发布前述公告，亦无发布前述公告的安排。

--据了解，除日前获批筹建的重庆富民银行和四川希望银行，另有12家新设民营银行申请已经进入论证阶段。

--中国平安 公告，旗下控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，完成改制后拟首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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