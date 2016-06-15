《中国报摘》--中国证券报6月16日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，宣布失效一批与现行法律法规不一致、不利于办事创业、不适应经济社会发展需要的政策性文件等。
* 其他:
--深交所就“万科 复牌后走势不计入指数”传言进行澄清，称未曾发布前述公告，亦无发布前述公告的安排。
--据了解，除日前获批筹建的重庆富民银行和四川希望银行，另有12家新设民营银行申请已经进入论证阶段。
--中国平安 公告，旗下控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，完成改制后拟首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。