《中国已公布新股发行上市日程表》--6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 6/16 沪 合诚股份 732909 2,500 10.55 21.00 民生证券 6/20 6/17 沪 哈森股份 732958 5,436 *9.15 *22.98 长江证券 6/21 6/20 深 洪汇新材 002802 2,700 -- -- 东兴证券 6/22 6/21 沪 新 宏 泰 732016 3,705 -- -- 东海证券 6/23 6/22 沪 玲珑轮胎 780966 20,000 -- -- 安信证券 6/24 7/7 深 海波重科 300517 2,560 10.04 22.97 长江证券 7/11 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 深 新光药业 2,000 12.20 8.26 太 平 洋 -- 深 微光股份 1,472 19.51 15.24 西南证券 -- 深 盛 讯 达 2,334 22.22 22.68 广发证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62