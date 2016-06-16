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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:13 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月16日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      6/16    沪　　合诚股份　732909     2,500       10.55      21.00    民生证券　6/20
      6/17    沪　　哈森股份　732958　　 5,436       *9.15     *22.98    长江证券　6/21
      6/20    深　　洪汇新材　002802　　 2,700        --         --　　　东兴证券　6/22
      6/21    沪　　新 宏 泰  732016　　 3,705        --         --      东海证券　6/23
      6/22    沪　　玲珑轮胎　780966　　20,000　      --         --      安信证券　6/24
      7/7     深　　海波重科　300517　　 2,560       10.04      22.97    长江证券　7/11
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     深　　新光药业  2,000      12.20       8.26　　太 平 洋
     --     深　　微光股份  1,472      19.51      15.24    西南证券
     --     深　　盛 讯 达  2,334      22.22      22.68    广发证券  
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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