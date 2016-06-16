更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少93.3万桶，预期为减少226万桶

港报财经评论：美国重债又大使，黄金脱去金刚圈--信报1月18日

特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。