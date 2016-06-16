更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少93.3万桶，预期为减少226万桶

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
(新增细节和分析师评论)
路透6月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅远小于预期，汽油库存大幅减少。
EIA公布，截至6月10日当周，美国原油库存 减少93.3万桶，至5.3154亿桶，降幅不及市场预估的减少226万桶的一半。
整体而言，自4月最后一周以来，原油库存下滑1,190万桶。
美国上周汽油库存 减少262.5万桶，远高于路透调查分析师预期的减少24.3万桶。炼油业者生产汽油的利润率近几周下滑，此前业者于冬季超额生产，导致供应过剩。
近月美国原油期货 周三收跌0.48美元，或1%，报每桶48.01美元，盘中低见47.55美元。近月布兰特原油期货 收低0.86美元，或1.7%，报每桶48.97美元。
近期原油价格曾突破每桶50美元，因预期加拿大、尼日利亚等地大规模产出中断将有助于缓解供应过剩。不过过去两周美国活跃钻机数量增加，令人担心供应可能增加，并再度打压油价。
纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，“国内产出再度下滑，使得成本偏低页岩油业者明显恢复部分探钻活动的空头气氛稍减。”
“由于炼厂略为放缓生产速度，未来数周汽油库存可能面临更大需求压力。此报告应该会支撑价格一段时间。”
EIA称，美国原油交割地库欣库存 增加90.4万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加78.6万桶，市场预估为减少24.9万桶。
EIA数据显示，炼厂开工率 下降0.7个百分点，日炼油量 减少10万桶。
根据EIA周三公布数据，上周美国中西部汽油库存下滑幅度创下2014年3月之最。
上周美国原油日进口量 减少8.3万桶。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62