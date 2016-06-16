《中国报摘》--其他报纸重要消息6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
**上海证券报**
--据悉，中国国务院办公厅日前下发指导意见，从严控新增产能、退出过剩产能、完善储备体系等方面，对有色金属实施行业供给侧结构性改革，并设定了电解铝产能利用率保持在80%以上等目标。
--协鑫集成 定增预案称，拟募资不超过33.46亿元人民币，投向高效差异化光伏电池、超高效异质结光伏电池、储能电池项目以及补充流动资金。
**证券时报**
--据了解，5月私募产品备案数量创去年8月以来新高，发行量较上月略有回升。截至5月底，规模以上私募的业绩表现中，量化型及债券型整体优于股票型私募。但约八成私募基金今年以来收益为负，规模50亿元以上的私募基金平均亏损12%。
--云南旅游 称，大股东云南世博旅游控股集团与云南国资委、华侨城集团签署战略合作框架协议，同意吸纳华侨城作为新股东以现金方式对世博集团增资。各方共同推动项目开发建设以及旅游线路，项目估算投资额约389亿元。
--据悉，银监会日前批复了华润信托增资事项，公司注册资本金由26.30亿元增至60亿元。
**21世纪经济报道**
--据悉，银监会多措并举引导民间资本进入银行业。具体包括以增量发起设立新的民营银行，和存量改造指引导民间资本参与城商行、农商行、农信社等中小金融机构重组改制，和增资扩股等。
--中粮集团提出，三年时间内计划旗下法人单位减少20%，亏损企业亏损额减少50%以上、亏损面明显下降。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62