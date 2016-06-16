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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月16日

**上海证券报**

--据悉，中国国务院办公厅日前下发指导意见，从严控新增产能、退出过剩产能、完善储备体系等方面，对有色金属实施行业供给侧结构性改革，并设定了电解铝产能利用率保持在80%以上等目标。

--协鑫集成 定增预案称，拟募资不超过33.46亿元人民币，投向高效差异化光伏电池、超高效异质结光伏电池、储能电池项目以及补充流动资金。

**证券时报**

--据了解，5月私募产品备案数量创去年8月以来新高，发行量较上月略有回升。截至5月底，规模以上私募的业绩表现中，量化型及债券型整体优于股票型私募。但约八成私募基金今年以来收益为负，规模50亿元以上的私募基金平均亏损12%。

--云南旅游 称，大股东云南世博旅游控股集团与云南国资委、华侨城集团签署战略合作框架协议，同意吸纳华侨城作为新股东以现金方式对世博集团增资。各方共同推动项目开发建设以及旅游线路，项目估算投资额约389亿元。

--据悉，银监会日前批复了华润信托增资事项，公司注册资本金由26.30亿元增至60亿元。

**21世纪经济报道**

--据悉，银监会多措并举引导民间资本进入银行业。具体包括以增量发起设立新的民营银行，和存量改造指引导民间资本参与城商行、农商行、农信社等中小金融机构重组改制，和增资扩股等。

--中粮集团提出，三年时间内计划旗下法人单位减少20%，亏损企业亏损额减少50%以上、亏损面明显下降。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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