《中国重要政经日程》--6月16日-9月5日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
=============================今日重要政经日程==========================
6月16日（周四）
--国务院新闻办公室发表《中国北斗卫星导航系统》白皮书，上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会。
=============================近期重要政经日程==========================
6月17日（周五）
--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。
*--中国国际经济交流中心主办的第八十四期 “经济每月谈”，主题构建开放型经济新体制的新进展。
6月18日（周六）
--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。
6月23日（周四）
--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。
6月26日（周日）
--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
7月23日（周六）
--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62