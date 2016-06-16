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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--6月16日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

6月16日（周四）

--国务院新闻办公室发表《中国北斗卫星导航系统》白皮书，上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

6月17日（周五）

--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。

*--中国国际经济交流中心主办的第八十四期 “经济每月谈”，主题构建开放型经济新体制的新进展。

6月18日（周六）

--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。

6月23日（周四）

--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。

6月26日（周日）

--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

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