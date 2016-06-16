《香港报摘》--经济日报6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
**头版头条**
--新鸿基地产 于新界元朗新盘PARK YOHO Venezia以贴市价推出100伙单位，一房单位“入场费”432万港元，但破天荒推出楼价120%的按揭贷款，以吸引换楼客。
**其他**
--第六批通胀挂钩债券公布分配结果前夕，辉立证券出现罕有乌龙事件，因操作问题导致约1,500人的申请不获接纳，辉立拟额外于市场增持再转予受影响客户，市场憧憬或因而推高首日价格。
--持有香港人寿16.7%股份的上海商业银行称，就香港人寿有意卖盘，获不少投行接触，会研究不同可能性，但未有与其他股东作详细讨论。
--创维数码 去年度纯利减30.6%至21.7亿港元，今年度目标销售电视1,700万台，并预计智能电视平均售价将轻微上升。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62