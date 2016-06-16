《香港报摘》--经济日报6月16日

**头版头条**

--新鸿基地产 于新界元朗新盘PARK YOHO Venezia以贴市价推出100伙单位，一房单位“入场费”432万港元，但破天荒推出楼价120%的按揭贷款，以吸引换楼客。

**其他**

--第六批通胀挂钩债券公布分配结果前夕，辉立证券出现罕有乌龙事件，因操作问题导致约1,500人的申请不获接纳，辉立拟额外于市场增持再转予受影响客户，市场憧憬或因而推高首日价格。

--持有香港人寿16.7%股份的上海商业银行称，就香港人寿有意卖盘，获不少投行接触，会研究不同可能性，但未有与其他股东作详细讨论。

--创维数码 去年度纯利减30.6%至21.7亿港元，今年度目标销售电视1,700万台，并预计智能电视平均售价将轻微上升。（完）

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