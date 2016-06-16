《香港报摘》--信报6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
**头版头条**
--美联储议息声明公布后，利率期货显示，市场估计7月加息机会由16%跌至11.5%，9月的机会也由31%跌至20%。
**其他**
--信义玻璃 首席财务官刘锡源表示，随着中国房地产投资及新开工面积回暖，占公司销售比重最大的浮法玻璃销量去年下半年开始回升，料今年销量将有更显着增长，上半年浮法玻璃价格按年已有单位数增幅。
--香港贸发局公布，本港今年第二季出口指数录得37.2，与上季相若；由于年初至今出口数字令人失望，贸发局调整全年出口总值预测，由零增长降至下跌4%。
--金朝阳 宣布出售中半山摩罗庙街14-18号商住地盘，作价约8.2亿港元，市传买家为中资发展商。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62