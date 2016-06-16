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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:38 BJT

《香港报摘》--信报6月16日

**头版头条**

--美联储议息声明公布后，利率期货显示，市场估计7月加息机会由16%跌至11.5%，9月的机会也由31%跌至20%。

**其他**

--信义玻璃 首席财务官刘锡源表示，随着中国房地产投资及新开工面积回暖，占公司销售比重最大的浮法玻璃销量去年下半年开始回升，料今年销量将有更显着增长，上半年浮法玻璃价格按年已有单位数增幅。

--香港贸发局公布，本港今年第二季出口指数录得37.2，与上季相若；由于年初至今出口数字令人失望，贸发局调整全年出口总值预测，由零增长降至下跌4%。

--金朝阳 宣布出售中半山摩罗庙街14-18号商住地盘，作价约8.2亿港元，市传买家为中资发展商。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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