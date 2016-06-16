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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:44 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月16日

*工商时报：

--财政部已将八大行库的大陆授信、逾放最新资料提报给财委会。根据财政部提报内容，除了列示最新的授信、逾放金额明细，八大行库已提出三大措施因应，其中，最晚6月底之前，将全面将逾放金额转销呆帐。

--行政院宣布简化东协八国来台旅客签证措施，朝扩大免签国家，扩大〞观宏专案〞团进团出适用对象及扩大线上签核国家等三路并进，预计9月1日前实施，可新增东协来台旅客至少二成、约28万人次，创造130亿台币观光外汇收入，促进新南向推动。

*经济日报：

--台积电 响应台湾发展绿色能源，昨日宣布，今年将再认购2亿度绿色电力，以行动力挺再生能源，推动低碳的友善环境。

--鸿海 集团加速印度布局，苹果 与非苹业务并进。继大客户苹果在印度设零售店可望有条件解禁，鸿海当地产能陆续到位后，鸿海重整诺基亚印度厂传新进展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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