《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
*工商时报：
--财政部已将八大行库的大陆授信、逾放最新资料提报给财委会。根据财政部提报内容，除了列示最新的授信、逾放金额明细，八大行库已提出三大措施因应，其中，最晚6月底之前，将全面将逾放金额转销呆帐。
--行政院宣布简化东协八国来台旅客签证措施，朝扩大免签国家，扩大〞观宏专案〞团进团出适用对象及扩大线上签核国家等三路并进，预计9月1日前实施，可新增东协来台旅客至少二成、约28万人次，创造130亿台币观光外汇收入，促进新南向推动。
*经济日报：
--台积电 响应台湾发展绿色能源，昨日宣布，今年将再认购2亿度绿色电力，以行动力挺再生能源，推动低碳的友善环境。
--鸿海 集团加速印度布局，苹果 与非苹业务并进。继大客户苹果在印度设零售店可望有条件解禁，鸿海当地产能陆续到位后，鸿海重整诺基亚印度厂传新进展。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62