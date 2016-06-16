《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
6月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7595港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低34.65点，或0.2%，报17,640.17点。因美联储按兵 不动和英国退欧公投临近。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 120.750 -0.16 19354 9.370 中国铝业 7.510 0.27 17455 2.331 中国移动 55.290 -0.75 152131 85.805 中国人寿 10.530 0.10 186089 16.342 中石油 68.010 -0.32 23158 5.277 中石化 68.300 1.23 30911 5.300 汇丰控股 30.230 0.27 3106648 46.914 中电信 43.440 -0.73 7274 3.371 中国联通 10.340 -1.05 58822 8.023 兖州煤业 5.380 1.13 2280 4.175 华能国际 27.110 1.96 29238 5.259 南方航空 27.930 -0.50 2186 4.334 东方航空 26.550 0.38 2901 4.120 中芯国际 4.060 0.50 3532 0.630 （完）
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62