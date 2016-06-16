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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月16日

6月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7595港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收低34.65点，或0.2%，报17,640.17点。因美联储按兵
不动和英国退欧公投临近。 
    
    
 公司名称                ADR代码     收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                   价                          股
                                   （美元   （%）              (港元)
                                   ）                          
 中海油                            120.750  -0.16    19354     9.370
 中国铝业                          7.510    0.27     17455     2.331
 中国移动                          55.290   -0.75    152131    85.805
 中国人寿                          10.530   0.10     186089    16.342
 中石油                            68.010   -0.32    23158     5.277
 中石化                            68.300   1.23     30911     5.300
 汇丰控股                          30.230   0.27     3106648   46.914
 中电信                            43.440   -0.73    7274      3.371
 中国联通                          10.340   -1.05    58822     8.023
 兖州煤业                          5.380    1.13     2280      4.175
 华能国际                          27.110   1.96     29238     5.259
 南方航空                          27.930   -0.50    2186      4.334
 东方航空                          26.550   0.38     2901      4.120
 中芯国际                          4.060    0.50     3532      0.630
 
    （完）

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