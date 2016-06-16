《台湾重要政经日程》--6月16日-10月10日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
=====================今日重要政经消息==============================
6/16(四)
--09:30 行政院长林全主持行政院院会。
--10:30 保德信投信记者会。
--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。
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6/17(五)
--16:20 台湾央行公布人民币存款金额。
6/20(一)
--16:00 经济部公布5月外销订单。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
6/23(四)
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
6/30(四)
--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。
7/5(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62