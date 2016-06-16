日本已公布经济指标--2016/6/16

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r +0.4% p -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.5% -0.3% 6月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.5% r +3.8% r 6月29日 -- 失业率 4月 3.2% @ 3.2% @ 6月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 4月 顺差8,235 顺差7,550 6月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -0.4% -5.3% 6月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62