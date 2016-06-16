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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:52 BJT

韩国已公布经济指标--2016/6/16

经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季      +0.5%  @-r           +0.7%  @-r        7月25日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       5月      +0.8%                +1.0%             6月30日        --
                                                                                         
 工业生产(m/m)                  4月      -1.3%  @             -1.3%  @-r        6月29日        --
 失业率                         5月       3.7%  @              3.7%  @               --        --
 贸易收支(亿美元)               5月     顺差70  r            顺差88  r           7月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选             
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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