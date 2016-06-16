表格：外资上周转为买超日股，日本投资者仍买超海外债券

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
路透东京6月16日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月11日当周，外资转为买超 日本股票。 外资6月11日止当周在日本股市买超1,283亿日圆，前一周为卖超975亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,678亿日圆，前一周为买超8,940亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月 5日-6月11日 +128.3 +764.3 -1,470.9 5月29日-6月4日 -97.5r +611.0 -14.3 5月22日-5月28日 -175.3 +68.0 -788.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月 5日-6月11日 +129.6 +867.8 -71.1 5月29日-6月4日 +35.2 +894.0r -56.1 5月22日-5月28日 +123.6 -549.4 -12.4 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62