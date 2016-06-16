表格：外资上周转为买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京6月16日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月11日当周，外资转为买超 日本股票。 外资6月11日止当周在日本股市买超1,283亿日圆，前一周为卖超975亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,678亿日圆，前一周为买超8,940亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月 5日-6月11日 +128.3 +764.3 -1,470.9 5月29日-6月4日 -97.5r +611.0 -14.3 5月22日-5月28日 -175.3 +68.0 -788.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月 5日-6月11日 +129.6 +867.8 -71.1 5月29日-6月4日 +35.2 +894.0r -56.1 5月22日-5月28日 +123.6 -549.4 -12.4 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 张若琪 审校 龚芳)