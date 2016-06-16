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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 09:05 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京6月16日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月11日当周，外资转为买超
日本股票。

    外资6月11日止当周在日本股市买超1,283亿日圆，前一周为卖超975亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券8,678亿日圆，前一周为买超8,940亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    6月 5日-6月11日    +128.3         +764.3        -1,470.9 
    5月29日-6月4日      -97.5r        +611.0           -14.3 
    5月22日-5月28日    -175.3          +68.0          -788.5

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    6月 5日-6月11日    +129.6         +867.8          -71.1  
    5月29日-6月4日      +35.2         +894.0r         -56.1 
    5月22日-5月28日    +123.6         -549.4          -12.4 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
  
 (编译 张若琪 审校 龚芳)

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