《全球汇市》美元处于守势，美联储下调经济增长和利率前景预期

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
同样的是，英国及瑞士央行本周稍晚进行政策检讨时，预料也将按兵不动。
关于英国退欧的疑虑令英镑持续承压。
英镑 弹升至1.4198美元，较周二触及的两个月低点1.4091高出约0.01美元。
澳元 持平于0.7458美元，0130GMT澳洲将公布就业数据。
新西兰元 上涨0.5%至0.7076美元，逼近一周前触及的近一年高点0.7148美元，一方面受到第一季经济成长数据强劲推动，另一方面也受美国审慎看待利率前景的影响。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1270 1.1257 +0.12 +3.78 1.0860
美元/日圆 105.60 106.00 -0.38 -12.22 120.30
欧元/日圆 119.02 119.33 -0.26 -8.78 130.47
美元/瑞郎 0.9603 0.9608 -0.05 -4.14 1.0018
英镑/美元 1.4192 1.4202 -0.07 -3.70 1.4738
美元/加元 1.2897 1.2911 -0.11 -6.81 1.3839
美元/离岸人民币 6.5895 6.5937 -0.06 +0.33 6.5680
澳元/美元 0.7422 0.7404 +0.24 +2.02 0.7275
新西兰元/美元 0.7077 0.7032 +0.64 +3.69 0.6825
澳元/日圆 78.400 78.510 -0.14 -10.52 87.620
新西兰元/日圆 74.740 74.540 +0.27 -8.83 81.980
英镑/日圆 149.89 150.50 -0.41 -15.42 177.22
澳元/新西兰元 1.0486 1.0525 -0.37 -1.67 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦/李婷仪/张明钧; 审校 王丽鑫/王兴亚/龚芳)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62