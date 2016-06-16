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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 09:14 BJT

《全球汇市》美元处于守势，美联储下调经济增长和利率前景预期

同样的是，英国及瑞士央行本周稍晚进行政策检讨时，预料也将按兵不动。

关于英国退欧的疑虑令英镑持续承压。

英镑 弹升至1.4198美元，较周二触及的两个月低点1.4091高出约0.01美元。

澳元 持平于0.7458美元，0130GMT澳洲将公布就业数据。

新西兰元 上涨0.5%至0.7076美元，逼近一周前触及的近一年高点0.7148美元，一方面受到第一季经济成长数据强劲推动，另一方面也受美国审慎看待利率前景的影响。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1270 1.1257 +0.12 +3.78 1.0860

美元/日圆 105.60 106.00 -0.38 -12.22 120.30

欧元/日圆 119.02 119.33 -0.26 -8.78 130.47

美元/瑞郎 0.9603 0.9608 -0.05 -4.14 1.0018

英镑/美元 1.4192 1.4202 -0.07 -3.70 1.4738

美元/加元 1.2897 1.2911 -0.11 -6.81 1.3839

美元/离岸人民币 6.5895 6.5937 -0.06 +0.33 6.5680

澳元/美元 0.7422 0.7404 +0.24 +2.02 0.7275

新西兰元/美元 0.7077 0.7032 +0.64 +3.69 0.6825

澳元/日圆 78.400 78.510 -0.14 -10.52 87.620

新西兰元/日圆 74.740 74.540 +0.27 -8.83 81.980

英镑/日圆 149.89 150.50 -0.41 -15.42 177.22

澳元/新西兰元 1.0486 1.0525 -0.37 -1.67 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦/李婷仪/张明钧; 审校 王丽鑫/王兴亚/龚芳)

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