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货币新闻 | 2016年 6月 16日 星期四 09:22 BJT

芝加哥期市：玉米价格连续第二日下滑，小麦价格创两周低点

以下是0030GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           476.75   -0.75   -0.16%   -1.70%       478.90   39 
    CBOT玉米           426.00   -3.00   -0.70%   -2.41%       405.46   56
    CBOT大豆           1155.75  -0.25   -0.02%   -1.18%       1100.66  61
    CBOT稻米           11.60    -$0.02  -0.13%   +2.70%       $11.49   62
    美国原油           47.46    -$0.55  -1.15%   -2.12%       $48.04   34
    汇率
    欧元/美元          $1.127   $0.001  +0.11%   +0.56%    
    美元/澳元          0.7418   0.001   +0.19%   +0.84%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>   

 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 于春红/张若琪)

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