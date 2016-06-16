芝加哥期市：玉米价格连续第二日下滑，小麦价格创两周低点

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
以下是0030GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 476.75 -0.75 -0.16% -1.70% 478.90 39 CBOT玉米 426.00 -3.00 -0.70% -2.41% 405.46 56 CBOT大豆 1155.75 -0.25 -0.02% -1.18% 1100.66 61 CBOT稻米 11.60 -$0.02 -0.13% +2.70% $11.49 62 美国原油 47.46 -$0.55 -1.15% -2.12% $48.04 34 汇率 欧元/美元 $1.127 $0.001 +0.11% +0.56% 美元/澳元 0.7418 0.001 +0.19% +0.84% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 于春红/张若琪)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62